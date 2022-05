'Atletico Madrid, riflessioni in corso su De Paul: l'Inter resta alla finestra' (Di sabato 14 maggio 2022) Con la qualificazione alla prossima Champions League blindata solo a due giornate dalla fine, l'eliminazione agli ottavi di Coppa del Re, quella dell' Atletico Madrid , che si affacciava alla Liga ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Con la qualificazioneprossima Champions League blindata solo a due giornate dfine, l'eliminazione agli ottavi di Coppa del Re, quella dell', che si affacciavaLiga ...

Advertising

forumJuventus : (CDS) 'Morata : il futuro è sempre più grigio, l'Atletico Madrid non apre a sconti forte dell'interessamento di Ars… - sportli26181512 : 'Atletico Madrid, riflessioni in corso su De Paul: l'Inter resta alla finestra': Nonostante il gol-Champions contro… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (CDS) 'Morata : il futuro è sempre più grigio, l'Atletico Madrid non apre a sconti forte dell'interessamento di Arsenal… - PaoloBazza86 : @PersempreDrugo Savic dell'Atletico Madrid? O il portiere dei bovini? - MentalitNeroaz1 : L’Inter tornerà alla carica per De Paul. Per l'Atletico Madrid saranno necessarie delle uscite dopo una stagione al… -