VIDEO Giro d’Italia 2022, che rischio per Davide Villella! L’alfiere della Cofidis si butta a terra per evitare una scarpata (Di venerdì 13 maggio 2022) I colpi di scena non si sono fatti desiderare nella settima tappa del Giro d’Italia 2022. Dopo un avvio a ritmo elevatissimo un drappello composto da nomi importanti è riuscito a prendere il largo, fra questi anche gli italiani Davide Formolo e Davide Villella. Proprio il corridore della Cofidis è incappato in un lungo durante la discesa finendo fuori dalla carreggiata. Errore che poteva costare carissimo al trentenne originario di Magenta, capace di arrestare la sua corsa appena prima di una ripida scarpata. Riviviamo il momento del fuoripista del corridore azzurro ex Movistar nel VIDEO diffuso da Eurosport. Giro d’Italia 2022, fioccano i ritiri. Già 4 abbandoni nella tappa ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) I colpi di scena non si sono fatti desiderare nella settima tappa del. Dopo un avvio a ritmo elevatissimo un drappello composto da nomi importanti è riuscito a prendere il largo, fra questi anche gli italianiFormolo eVillella. Proprio il corridoreè incappato in un lungo durante la discesa finendo fuori dalla carreggiata. Errore che poteva costare carissimo al trentenne originario di Magenta, capace di arrestare la sua corsa appena prima di una ripida. Riviviamo il momento del fuoripista del corridore azzurro ex Movistar neldiffuso da Eurosport., fioccano i ritiri. Già 4 abbandoni nella tappa ...

