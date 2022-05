Ultime Notizie – Reddito cittadinanza senza diritto, denunciati in 140 a Cagliari (Di venerdì 13 maggio 2022) La Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato 140 persone che percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza. Gli indagati sono accusati di aver ottenuto il sussidio dal 2019 utilizzando dichiarazioni false. L’importo complessivo riscosso senza diritto è di oltre 4 milioni di euro. Sono al vaglio degli investigatori le posizioni di altri 478 stranieri, percettori del Reddito di cittadinanza dal 2019 che rischiano la denuncia e la revoca del beneficio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) La Polizia di Stato diha denunciato 140 persone che percepivano indebitamente ildi. Gli indagati sono accusati di aver ottenuto il sussidio dal 2019 utilizzando dichiarazioni false. L’importo complessivo riscossoè di oltre 4 milioni di euro. Sono al vaglio degli investigatori le posizioni di altri 478 stranieri, percettori deldidal 2019 che rischiano la denuncia e la revoca del beneficio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

