Roma, Il Messaggero: “Zaniolo Juventus oppure Colosseo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, Messaggero- Come scrive il Messaggero ad oggi il futuro di Zaniolo è davvero incerto tra mercato e Roma e non solo ad oggi. Il ragazzo Italiano è davvero ambito sul mercato e in questa sessione di mercato con Zaniolo al top della forma può davvero essere messa una grande asta sul giocatore su cui c’è un grande interesse della Juventus che cerca il dopo Dybala. Un dopo Dybala stile bianconero dal prezzo modico, ma non troppo per un Italiano di grande valore come Nicolò. Ad oggi è tutta una grande incertezza, anche se il ragazzo possiede un legame con la città davvero enorme nonostante non abbia inciso molto in questa annata, ma Mou e la dirigenza si vorranno davvero tenere stretto il loro pupillo. “Roma e Zaniolo, rinnovo o ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)- Come scrive ilad oggi il futuro diè davvero incerto tra mercato ee non solo ad oggi. Il ragazzo Italiano è davvero ambito sul mercato e in questa sessione di mercato conal top della forma può davvero essere messa una grande asta sul giocatore su cui c’è un grande interesse dellache cerca il dopo Dybala. Un dopo Dybala stile bianconero dal prezzo modico, ma non troppo per un Italiano di grande valore come Nicolò. Ad oggi è tutta una grande incertezza, anche se il ragazzo possiede un legame con la città davvero enorme nonostante non abbia inciso molto in questa annata, ma Mou e la dirigenza si vorranno davvero tenere stretto il loro pupillo. “, rinnovo o ...

