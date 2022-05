**Rai: giornalista Tg1 denuncia colleghi per stalking, pm chiese archiviazione nel 2019** (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Risale al novembre 2019 la richiesta di archiviazione della Procura di Roma dell'inchiesta che vede indagati 5 giornalisti del Tg1 per stalking nei confronti della loro collega e conduttrice Dania Mondini. I fatti risalgono al 2018 e il procedimento era nato dalla querela presentata dalla giornalista che denunciava “sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro, ritenendosi, pertanto, vittima di ‘mobbing' a causa dell'ostracismo perpetrato nei suoi confronti”. Mondini “dava atto dell'inizio delle vessazioni a partire da un ordine di servizio che le imponeva l'obbligo di lavorare nella stessa stanza” con un collega “che soffriva di disturbi della personalità che lo inducevano a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Risale al novembre 2019 la richiesta didella Procura di Roma dell'inchiesta che vede indagati 5 giornalisti del Tg1 pernei confronti della loro collega e conduttrice Dania Mondini. I fatti risalgono al 2018 e il procedimento era nato dalla querela presentata dallacheva “sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro, ritenendosi, pertanto, vittima di ‘mobbing' a causa dell'ostracismo perpetrato nei suoi confronti”. Mondini “dava atto dell'inizio delle vessazioni a partire da un ordine di servizio che le imponeva l'obbligo di lavorare nella stessa stanza” con un collega “che soffriva di disturbi della personalità che lo inducevano a ...

