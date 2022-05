“Quasi 400 lavoratori irregolari in 6 alberghi tra la Romagna e il Trentino”: l’indagine della Finanza (Di venerdì 13 maggio 2022) Quasi 400 lavoratori irregolari negli alberghi della Romagna. L’estate si avvicina e puntuali arrivano anche le proteste degli albergatori. La litania è sempre la stessa: non si trovano stagionali a causa del reddito di cittadinanza. Al primo controllo della Guardia di Finanza si scopre che magari non si trovano lavoratori perché le condizioni offerte sono misere. Se non addirittura illegali. E’ quello che hanno scoperto le Fiamme gialle e i funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini. Secondo quanto risulta dalle indagini c’era una vera e propria agenzia per il lavoro abusiva con sede legale a Potenza e sede operativa a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. La società inviava lavoratori in sei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)400negli. L’estate si avvicina e puntuali arrivano anche le proteste degli albergatori. La litania è sempre la stessa: non si trovano stagionali a causa del reddito di cittadinanza. Al primo controlloGuardia disi scopre che magari non si trovanoperché le condizioni offerte sono misere. Se non addirittura illegali. E’ quello che hanno scoperto le Fiamme gialle e i funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini. Secondo quanto risulta dalle indagini c’era una vera e propria agenzia per il lavoro abusiva con sede legale a Potenza e sede operativa a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. La società inviavain sei ...

