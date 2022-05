PSG, il futuro di Mbappé non cambia quello del fratello (Di venerdì 13 maggio 2022) Il futuro di Kylian Mbappé non influirà su quello del fratello: secondo Foot Mercato, il giovane Ethan resterà in ogni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Ildi Kyliannon influirà sudel: secondo Foot Mercato, il giovane Ethan resterà in ogni...

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il #PSG sembrerebbe essere in vantaggio nella corsa per Paul #Pogba: ecco le ultime novità sul futuro dell'ex #Juve. htt… - CalcioPillole : Il #PSG sembrerebbe essere in vantaggio nella corsa per Paul #Pogba: ecco le ultime novità sul futuro dell'ex #Juve. - Milannews24_com : #Pochettino sul futuro di #Donnarumma ?? - gilnar76 : Pochettino sul futuro di Donnarumma. Ecco cos’ha detto il tecnico del PSG #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Psg, Pochettino: 'Su Donnarumma decide il club. Spero Mbappé resti': L'allenatore dei francesi replica alle parole… -