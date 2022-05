Preghiera della sera 13 Maggio 2021: “Voglio ancora affidare a Te la mia anima” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Voglio ancora affidare a Te la mia anima”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 13 maggio 2022) “a Te la mia”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non… - UnivSantaCroce : “Maria, Vergine di Fatima, custodisci la nostra vita fra le tue braccia, guida tutti noi nel cammino della santità”… - Pontifex_it : La Parola di Dio ci libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora i… - micheleguglie : RT @micheleguglie: San Domenico Savio, Santo dei Giovani, Santo dei Salesiani, Santo dei Confessori della Fede, prega per noi e i nostri ca… - Four__M : RT @micheleguglie: San Domenico Savio, Santo dei Giovani, Santo dei Salesiani, Santo dei Confessori della Fede, prega per noi e i nostri ca… -