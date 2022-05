Playoff Serie B, un gol di Lapadula qualifica il Benevento. Ascoli ko, giallorossi contro il Pisa in semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la vittoria di ieri del Vicenza nell'andata playout contro il Cosenza, la sfida di stasera tra Ascoli e Benevento apre la fase Playoff... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la vittoria di ieri del Vicenza nell'andata playoutil Cosenza, la sfida di stasera traapre la fase...

Advertising

serieB123 : SerieB Ascoli-Benevento 0-1, finale infuocato e lacrime - betman : Le emozioni dei playoff della Serie B. Con Real-Manchester City so bravi tutti…#Playoff #ascolibenevento - cmdotcom : #Playoff #SerieB, un gol di #Lapadula qualifica il #Benevento. #Ascoli ko, giallorossi contro il #Pisa in semifinal… - spaziocalcio : #SerieC, il calendario delle partite del secondo turno play-off nazionale: si comincia martedì - Antoniotarallo0 : La prima squadra della Campania in semifinale playoff, per la Serie A???? -