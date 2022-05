Piscitelli FDI | “De Luca vuole eliminare brucellosi o aziende bufaline?”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il governatore Delao cancellare definitivamente le? Me lo chiedo perché qui ogni scusa è buona per continuare sulla strada della politica della mattanza e della deportazione di animali sani e innocenti nei macelli irpini”. Lo afferma Alfonso, consigliere regionale casertano di Fratelli d’Italia. Per“certe semplificazioni demagogiche, peraltro pericolosissime, lasciano il tempo che trovano. De, se avesse veramente a cuore la sorte del nostro straordinario territorio dovrebbe intanto chiarire e chiedere scusa per quello che sta accadendo e rimuovere i responsabili della catastrofe casertana e cambiare davvero registro”. “Voglio ...

