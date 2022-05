“Pechino Express” | vincono “I Pazzeschi” Victoria Cabello e Paride Vitale

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo un viaggio di 7000 chilometri, a “” trionfano “I. A Dubai, immersi tra i grattacieli della metropoli degli Emirati Arabi, hanno battuto di un soffio “Mamma e Figlia”, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, seconde classificate. “Gli Sciacalli” Aurora Leone e Fru, terzi. A guidare le coppie: Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i due condottieri. Dopo aver visitato e gareggiato in Turchia, Uzbekistan, Giordania e, appunto, Emirati Arabi, si è chiusa così l’avventura di quest’anno di, con la vittoria diarrivata al termine di una tappa di 46 chilometri tutta di corsa tra i grattacieli e le attrazioni ...

fraversion : ma chi se ne frega di Achille Lauro fuori da #Eurovision quando abbiamo una Victoria Cabello trionfatrice di Pechin… - IlContiAndrea : Brava #VictoriaCabello ti sei stra meritata la vittoria a #PechinoExpress, qui l’intervista CHE PORTA BENE ??… - Corriere : «Pechino Express», vincono il reality Victoria Cabello e Paride Vitale - AngryMercurio : RT @bagnotrash: Pechino Express è iniziato, c'è stato, si è svolto, è finito e nessuno se ne è accorto. - divanomat : appena scoperto che ieri è finito pechino express complimenti a sky per aver reso questa edizione completamente une… -

'Anon puoi avere modo di reagire 'a modò, ma lo fai come sei tu, ed è bella questa cosa. Mi sono messa alla prova con un rischio grosso, ma è andata bene anche per la mia autostima. ...Natasha Stefanenko commenta così all'Adnkronos, la trasmissione2022 giunta al termine ieri sera con la puntata conclusiva su Sky, dove ha concluso la gara, insieme alla figlia Sasha ...«Come "mamma e figlia" abbiamo vinto la nostra sfida personale e il nostro rapporto è cresciuto, siamo diventate più complici. Credo che tutte le mamme ...(Adnkronos) – “Hanno vinto i ‘Pazzeschi’ la gara, ma noi come ‘mamma e figlia’ abbiamo vinto la nostra sfida personale e il nostro rapporto è cresciuto, siamo diventate più complici. Credo che tutte l ...