Nuovo stadio, atteso per metà giugno il progetto di Inter e Milan (Di venerdì 13 maggio 2022) Inter e Milan sveleranno presto il progetto del Nuovo stadio Sarà svelato non prima di metà giugno, secondo il Corriere della Sera, il progetto del Nuovo stadio che Inter e Milan vogliono costruire al posto dell'attuale San Siro. Il progetto era atteso tra fine aprile e inizio maggio. Le due società vogliono incontrare prima il coordinatore del dibattito pubblico in modo da integrare il documento in base alle sue richieste. D'altronde, anche lo stesso coordinatore, che sarà sarà individuato dal Comune entro settimana prossima, non potrà entrare in carica fino a fine maggio, quando verrà approvato il bilancio preventivo.

