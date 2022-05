“Nostalgia” di Martone al cinema dal 25 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Dopo quarant’anni di lontananza Felice torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli.Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.E’ la trama di “Nostalgia”, il nuovo film di Mario Martone, in concorso al festival di Cannes.La pellicola arriva in sala dal 25 maggio. Pierfrancesco Favino è il protagonista del film tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea.-foto ufficio stampa film “Nostalgia” –(ITALPRESS). Volvo, inaugurata la prima stazione di ricarica veloce nelle Marche Cade da 10 metri, 16enne ricoverato a Palermo Dieta 900 calorie per dimagrire 6 kg: schema completo Pediatria: la salute passa anche dalla forza educatrice dei medici L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Dopo quarant’anni di lontananza Felice torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli.Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.E’ la trama di “”, il nuovo film di Mario, in concorso al festival di Cannes.La pellicola arriva in sala dal 25. Pierfrancesco Favino è il protagonista del film tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea.-foto ufficio stampa film “” –(ITALPRESS). Volvo, inaugurata la prima stazione di ricarica veloce nelle Marche Cade da 10 metri, 16enne ricoverato a Palermo Dieta 900 calorie per dimagrire 6 kg: schema completo Pediatria: la salute passa anche dalla forza educatrice dei medici L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

