Matteo Renzi a Verissimo: 'Possono anche definirmi 'mostro', ma i miei figli non si toccano' (Di venerdì 13 maggio 2022) . L'ex presidente del Consiglio, che il 17 maggio esce con il libro dal titolo 'Il mostro', ripercorre, ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) . L'ex presidente del Consiglio, che il 17 maggio esce con il libro dal titolo 'Il', ripercorre, ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi: 'Quest'idea che prima di andare dal Presidente degli Stati Uniti si debba andare in Par… - fattoquotidiano : Era qualche tempo che non si sentiva parlare di Fabrizio Rondolino. Lo avevamo lasciato nelle carte dell’inchiesta… - fattoquotidiano : L’intricata impalcatura di cooperative che per gli inquirenti celava i veri amministratori – Tiziano Renzi e Laura… - CREANTO7 : @NatMarmo Ti sei persa qualche passaggio. Il personaggio mediatico @GiuseppeConteIT lo hanno creato gli italiani vo… - federicovf69 : RT @DavideR46325615: Acquisto di gas comune: la Commissione Europea farà come aveva chiesto Giuseppe Conte. Alla faccia di quelli che dicev… -