Marcelo Pecci | ucciso in Colombia Gratteri | «Omicidio di ' ndrangheta? Modalità simili Un' imprudenza pubblicare la sua foto al mare sui social»

Advertising

PaolaDs17 : Questi fatti rattristano per l'efferatezza e l'ingiustizia - blello2 : RT @giampaolo_baio: ?? In Colombia l’assassinio del giovane Magistrato impegnato a combattere il narcotraffico internazionale … Marcelo Pec… - Angelic58496952 : RT @marcoleofrigio: Asunción (Agenzia Fides) – “Il nuovo episodio di violenza fatale che ha messo fine alla vita di Marcelo Daniel Pecci Al… - giampaolo_baio : ?? In Colombia l’assassinio del giovane Magistrato impegnato a combattere il narcotraffico internazionale … Marcelo… - anycuervob : RT @Jferreiramatos: Marcelo Pecci -

... procuratore della Repubblica di Catanzaro, in prima linea nella lotta contro la 'ndrangheta e sotto scorta dal 1989, in relazione all'omicidio del super procuratore del Paraguay, di ...Ma per ordine di chi Per ordine di quale attuale struttura mafiosa Per ordine di quale mano criminale Una mano sudamericana Paraguaiana Colombiana Della 'Ndrangheta Italiana, 45 ...A dirlo è Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, in prima linea nella lotta contro la ‘ndrangheta e sotto scorta dal 1989, in relazione all'omicidio del super procuratore del ...Marcelo Pecci, Procuratore Antimafia paraguaiano di origine italiane, è stato ucciso durante la sua luna di miele da due killer ...