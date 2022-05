Lo scontro tra Oms e Pechino sulla strategia zero Covid (Di venerdì 13 maggio 2022) Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è stato chiaro: la politica zero Covid perseguita dalla Cina “non è sostenibile”. Pronta la risposta di Pechino che dopo poche ore, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha bollato queste critiche “irresponsabili”. Sembra passata un’eternità dalla visita di Ghebreyesus InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 13 maggio 2022) Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è stato chiaro: la politicaperseguita dalla Cina “non è sostenibile”. Pronta la risposta diche dopo poche ore, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha bollato queste critiche “irresponsabili”. Sembra passata un’eternità dalla visita di Ghebreyesus InsideOver.

