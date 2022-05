LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: dalle 09.55 la FP1, Bagnaia vuol cominciare bene (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.22: In un quadro del genere ci si aspetta un remake della sfida di Jerez de la Frontera tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Pecco, per la prima volta a segno in stagione, vuol dar seguito a quanto fatto nell’appuntamento in Andalusia. 09.19 Non parliamo di una pista particolarmente tecnica, ma a Le Mans trovare il ritmo non è cosa facile, essendo il tipico circuito “Stop&Go”. Non a caso i requisiti sono quelli di ottima stabilità in frenata e grande trazione in uscita di curva. 09.16 Un circuito impegnativo quello francese, lungo 4.180 metri. Un layout caratterizzato da curvoni lunghi e veloci, ben nove curve a sinistra e quattro a destra, che metteranno a dura prove le gomme. 09.13 Sul tracciato di Le Mans sarà una giornata importante per andare a definire gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.22: In un quadro del genere ci si aspetta un remake della sfida di Jerez de la Frontera tra Francescoe Fabio Quartararo. Pecco, per la prima volta a segno in stagione,dar seguito a quanto fatto nell’appuntamento in Andalusia. 09.19 Non parliamo di una pista particolarmente tecnica, ma a Le Mans trovare il ritmo non è cosa facile, essendo il tipico circuito “Stop&Go”. Non a caso i requisiti sono quelli di ottima stabilità in frenata e grande trazione in uscita di curva. 09.16 Un circuito impegnativo quello francese, lungo 4.180 metri. Un layout caratterizzato da curvoni lunghi e veloci, ben nove curve a sinistra e quattro a destra, che metteranno a dura prove le gomme. 09.13 Sul tracciato di Le Mans sarà una giornata importante per andare a definire gli ...

Advertising

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della FP1 del #FrenchGP a Le Mans: Bagnaia vuol cominciare bene in casa di Quarta… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia 2022 in DIRETTA: prove libere a Le Mans riparte la caccia di Bagnaia a Quartararo - #MotoGP… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP Spagna LIVE, in diretta le qualifiche di Jerez. Pole di Ogura in Moto2) è sta… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, la conferenza LIVE del GP di Francia (Le Mans) #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, la conferenza LIVE del GP di Francia (Le Mans) #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP -