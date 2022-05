LIVE – Ascoli-Benevento 0-1 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ladi, match valevole per il preliminare dei playoff del campionato di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 13 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB AGGIORNA LA(4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Caligara, Saric; Maistro; Tsadjout, Dionisi. A disp.: Bolletta, Guarna, Salvi, Tavcar, Paganini, Ricci, Iliev, Quaranta, Bidaoui, Eramo, ...

Advertising

jason05_ : RT @marcomaioli1: quanti peruviani stanno guardano Ascoli-Benevento - marcomaioli1 : quanti peruviani stanno guardano Ascoli-Benevento - TonyMwawasi : RT @SkySport: Ascoli-Benevento LIVE, su Sky ora scattano i Playoff di Serie B! #SkySerieB #SerieB #SkySport #AscoliBenevento #Ascoli #Benev… - SkySport : Ascoli-Benevento LIVE, su Sky ora scattano i Playoff di Serie B! #SkySerieB #SerieB #SkySport #AscoliBenevento… - zazoomblog : Playoff Serie B Ascoli-Benevento LIVE 0-0 - #Playoff #Serie #Ascoli-Benevento -

Commenta per primo Dopo la vittoria di ieri del Vicenza nell'andata playout contro il Cosenza, la sfida di stasera trae Benevento apre la fase playoff di Serie B con una gara secca e chi vince affronterà il Pisa in semifinale . Le due squadre hanno concluso il campionato a due punti di distacco, bianconeri ...A porte chiuse Pro Livorno - Pianese (E), Vastese - Porto D'(F), Rende - Real Aversa e ... Tuttosul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560.anche sull'app di ...Quando si gioca: venerdì 13 maggio 2022. Dove si gioca: Stadio Del Duca, Ascoli. Orario: 20:30. Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport, Helbiz Live. Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Helbiz Live.Ascoli Benevento in streaming gratis, le due formazioni cercano il pass per la semifinale playoff contro il Pisa: ecco dove seguire il match ...