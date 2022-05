L’eliminazione dei Sixers ha la faccia di Harden (Di venerdì 13 maggio 2022) Piove sempre a Philadelphia, mentre la stagione dei Sixers si conclude con il copione ormai classico. I fischi, i seggiolini vuoti, l’estate che inizia anzitempo. E l’ironia ribelle di chi urla «I want Simmons back!», riuscendo comunque a strappare un sorriso. La partita senza domani dei 76ers si trasforma in un naufragio, mentre Miami avanza con merito, e Jimmy Butler lascia il Wells Fargo Center da trionfatore. Dopo il 32° punto torna in difesa e fa ciao ciao con la manina. Salutando quell’arena che poteva ancora essere sua, e che invece ha messo a ferro e fuoco con l’ennesima prestazione da campione. “Tobias Harris over me?” ? Jimmy sending a message to his former team (via @Local10Sports)pic.twitter.com/o63mdgzb2y — Bleacher Report (@BleacherReport) May 13, 2022 Quattro parole per togliersi tutti i sassolini dalle scarpe accumulati in tre anni. Troppa roba ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 13 maggio 2022) Piove sempre a Philadelphia, mentre la stagione deisi conclude con il copione ormai classico. I fischi, i seggiolini vuoti, l’estate che inizia anzitempo. E l’ironia ribelle di chi urla «I want Simmons back!», riuscendo comunque a strappare un sorriso. La partita senza domani dei 76ers si trasforma in un naufragio, mentre Miami avanza con merito, e Jimmy Butler lascia il Wells Fargo Center da trionfatore. Dopo il 32° punto torna in difesa e fa ciao ciao con la manina. Salutando quell’arena che poteva ancora essere sua, e che invece ha messo a ferro e fuoco con l’ennesima prestazione da campione. “Tobias Harris over me?” ? Jimmy sending a message to his former team (via @Local10Sports)pic.twitter.com/o63mdgzb2y — Bleacher Report (@BleacherReport) May 13, 2022 Quattro parole per togliersi tutti i sassolini dalle scarpe accumulati in tre anni. Troppa roba ...

