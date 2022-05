La ‘rinascita’ della Juve Stabia, la dirigenza in coro: “Punto di partenza per il futuro” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “Un anno fa mi ero impegnato a portare Castellammare in un’oasi felice, un obiettivo che è stato mantenuto“. Inizia così la conferenza stampa indetta dalla dirigenza della Juve Stabia per tracciare un bilancio di fine stagione e prepararsi al futuro, dopo l’ok ricevuto per la ristrutturazione del debito societario. Parole del presidente Andrea Langella, il quale ha poi aggiunto: “Ci sono vittorie che si conquistano in campo e vittorie che si ottengono fuori dal campo. Ci attende un futuro pieno di soddisfazioni. Questa vittoria vale uno scudetto, resterà nella storia della Juve Stabia. Siamo il fiore all’occhiello del calcio italiano, siamo un modello. Abbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiCastellammare di(Na) – “Un anno fa mi ero impegnato a portare Castellammare in un’oasi felice, un obiettivo che è stato mantenuto“. Inizia così la conferenza stampa indetta dallaper tracciare un bilancio di fine stagione e prepararsi al, dopo l’ok ricevuto per la ristrutturazione del debito societario. Parole del presidente Andrea Langella, il quale ha poi aggiunto: “Ci sono vittorie che si conquistano in campo e vittorie che si ottengono fuori dal campo. Ci attende unpieno di soddisfazioni. Questa vittoria vale uno scudetto, resterà nella storia. Siamo il fiore all’occhiello del calcio italiano, siamo un modello. Abbiamo ...

Advertising

oiramdivito : Bene, quando Berlinguer cominciò a distaccarsi dall'Unione Sovietica, scrisse il famoso editoriale su Rinascita in… - anteprima24 : ** La 'rinascita' della Juve Stabia, la #Dirigenza in coro: ... ** - Devetagsindaco : UN PUNTO D'INCONTRO PER LA RINASCITA DI GORIZIA Tanta gente e soprattutto tanto entusiasmo ieri all'inaugurazione… - Nello_Musumeci : Ribadirò, come sostengo da anni, che solo il Ponte sullo stretto è l’opera simbolo della rinascita del Mezzogiorno.… - Joe911S : @theunderdog61 Monaco Buddhista dedito ai piaceri della Vita, prima della Rinascita ;) -

La Finlandia e l'ingresso nella Nato Al Corriere Iryna Vereshchuk, vicepremier ucraina e fedelissima di Zelensky, parla della situazione ... "Kharkiv guiderà la rinascita", titola il quotidiano. Un giornale irriconoscibile . "All'... Nuova Rinascita compra la sede e lancia un appello ai bresciani La Nuova Libreria Rinascita acquista la sede in cui opera e chiede un aiuto ai bresciani, perché si facciano garanti ... Sabato 21 maggio dalle 17, nella sede di via della Posta 7 - a un passo da piazza ... Al Corriere Iryna Vereshchuk, vicepremier ucraina e fedelissima di Zelensky, parlasituazione ... "Kharkiv guiderà la", titola il quotidiano. Un giornale irriconoscibile . "All'...La Nuova Libreriaacquista la sede in cui opera e chiede un aiuto ai bresciani, perché si facciano garanti ... Sabato 21 maggio dalle 17, nella sede di viaPosta 7 - a un passo da piazza ...