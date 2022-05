Italiano di 34 anni trovato morto in un parco in Inghilterra: la polizia indaga per omicidio (Di venerdì 13 maggio 2022) Un pizzaiolo Italiano di 34 anni è stato trovato morto giovedì mattina in un parco di Sheffield, città nel cuore dell’Inghilterra. La morte dell’uomo, Carlo Giannini, originario di Mesagne, nel Brindisino, risalirebbe alla notte tra l’11 e il 12 maggio. Il suo corpo è stato notato da un passante – che ha allertato le forze dell’ordine con una chiamata – attorno alle 5 del mattino (ora inglese) all’interno del Manor Fields Park, lungo City Road. Secondo quanto scrive il quotidiano The Star, Giannini “sarebbe stato accoltellato” anche “se la causa della morte non è stata ancora confermata” dalla polizia del South Yorkshire. In una nota pubblicata sul proprio sito, la polizia inglese comunica di aver aperto un’indagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Un pizzaiolodi 34è statogiovedì mattina in undi Sheffield, città nel cuore dell’. La morte dell’uomo, Carlo Gini, originario di Mesagne, nel Brindisino, risalirebbe alla notte tra l’11 e il 12 maggio. Il suo corpo è stato notato da un passante – che ha allertato le forze dell’ordine con una chiamata – attorno alle 5 del mattino (ora inglese) all’interno del Manor Fields Park, lungo City Road. Secondo quanto scrive il quotidiano The Star, Gini “sarebbe stato accoltellato” anche “se la causa della morte non è stata ancora confermata” dalladel South Yorkshire. In una nota pubblicata sul proprio sito, lainglese comunica di aver aperto un’indagine ...

