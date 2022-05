Isola dei Famosi, “ti manderei a ca*are in maniera indecente”. Lite tra Clemente Russo e Licia Nunez: cosa è accaduto in Honduras (Di venerdì 13 maggio 2022) Nervi tesi all’Isola dei Famosi 2022. In particolare di recente Licia Nunez e Clemente Russo sembrano non andare molto d’accordo, anche se mascherano tutto dietro a grandi sorrisi. I due si trovano su Playa Sgamada (la spiaggia dalla quale si va in Italia oppure si può tornare in gioco con gli altri naufraghi). Insieme a loro anche Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli e Laura Maddaloni, sposata con Clemente Russo. Mentre quest’ultimo stava pescando, Licia e Estefania gli si sono avvicinate cercando di mandargli “energia positiva” per una pesca fruttuosa. A quel punto Russo ha replicato: “Tifate in silenzio. Tante volte si va a pesca anche per rilassarsi, senza nessuno che dà fastidio. Però va bene potete starci, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Nervi tesi all’dei2022. In particolare di recentesembrano non andare molto d’accordo, anche se mascherano tutto dietro a grandi sorrisi. I due si trovano su Playa Sgamada (la spiaggia dalla quale si va in Italia oppure si può tornare in gioco con gli altri naufraghi). Insieme a loro anche Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli e Laura Maddaloni, sposata con. Mentre quest’ultimo stava pescando,e Estefania gli si sono avvicinate cercando di mandargli “energia positiva” per una pesca fruttuosa. A quel puntoha replicato: “Tifate in silenzio. Tante volte si va a pesca anche per rilassarsi, senza nessuno che dà fastidio. Però va bene potete starci, ...

