Isola 16, Patrizia Bonetti esce allo scoperto col nuovo compagno (che è l'ex fidanzato di una Pupa) (Di venerdì 13 maggio 2022) L'avventura di Patrizia Bonetti a L'Isola dei Famosi 16 ha avuto vita piuttosto breve (e non senza "pesanti" risvolti). Ma poco male, perché mentre gli altri naufraghi continuano le loro sfide quotidiane e lottano con la fame in Honduras, la bella Patrizia sembra godersi invece emozioni altrettanto intense, ma decisamente più positive. Questo, quantomeno, è ciò che lascia trapelare una storia pubblicata poche ore fa sul suo profilo Instagram, nella quale è intenta a scambiarsi effusioni con un uomo, sulle note di "A te", il successo di Jovanotti. La scelta del brano sembrerebbe essere tutt'altro che casuale. E, allo stesso modo, con il brevissimo video postato, parrebbe proprio che la Bonetti abbia deciso di uscire allo scoperto col ...

