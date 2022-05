(Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia Attilioè statodiin pubbliche forniture nell’ambito dell’sul cosiddetto. Lo ha deciso il gup di Milano, Chiara Valori, con una sentenza di non luogo a procedere per il fatto non sussiste. Insieme asono stati proscioltigliquattroOltre a, sono stati con la stessa formula,ile patron di Dama spa Andrea Dini, l’ex direttore generale di Aria spa Filippo Bongiovanni, l’ex direttrice degli acquisti di Aria spa Carmen Schweigl e il vicario del segretario generale di Palazzo ...

LA NOTIZIA

Risale al novembre 2019 la richiesta di archiviazione della Procura di Roma dell'che vede indagati 5 giornalisti del Tg1 per stalking nei confronti della loro collega e ...propri superiori...... stata approvata all'unanimità il 20 aprile 2022 dalla commissione parlamentare difemminicidio e presentata alla presenza del presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, e ... Inchiesta sul caso camici, Fontana prosciolto dall'accusa di frode. Scagionati anche il cognato e gli altri tre indagati La polizia inglese, in una nota pubblicata sul proprio sito, comunica che ha aperto un'indagine per omicidio e lancia un appello a chi abbia visto… Leggi ...l’interesse e la convenienza personali del Presidente di Regione Lombardia” che da “soggetto attuatore per l’emergenza Covid” si “ingeriva nella fase esecutiva del contratto in conflitto di interessi” ...