Il rapper Shiva improvvisa un meet and greet a Milano e manda il traffico in tilt | ecco di cosa si tratta

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ilha pensato a un modo insolito, e forse un po’ pericoloso, per la promozione del suo ultimo singolo, Non è easy. Mercoledì scorso, 11 maggio, ha postato sui suoi social un luogo e un orario: “Via Gian Giacomo Mora,, alle 14:30”. All’appuntamento, a due passi dalle centrali Colonne di San Lorenzo, sono accorsi centinaia di ragazzi, entusiasti di vedere da vicino il loro idolo. L’ta si è rivelata un successo per Andrea Arrigoni, il vero nome del, che ha distribuito t-shirt ai tanti fan presenti. Un po’ meno positiva l’esperienza da un punto di vista urbanistico: la folla di persone ha, infatti, rallentato l’andamento dei mezzi di trasporto, generando una situazione didi difficile gestione. Visualizza questo post su ...

Clacson che suonavano all'impazzata, alcuni tram a passo d'uomo e centinaia di ragazzini in strada. Traffico in tilt in centro a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio a causa del, pseudonimo di Andrea Arrigoni (22 anni) che ha organizzato un incontro con i suoi fan proprio per le strade più centrali della metropoli. Tutto è iniziato nella mattinata di mercoledì ...La festa studentesca è cominciata alle 20.30 all'interno del Brixia Forum dove si sono esibiti, fra gli altri, i tPaki eprotagonisti della scena trap italiana. La seconda parte della ...Via Cesare Correnti a Milano paralizzata nella giornata di mercoledì 11 maggio: il rapper Andrea Arrigoni, nome d'arte Shiva, ha infatti dato appuntamento ai suoi fan nelle ore precedenti l'uscita del ...Le strade di Milano sono state invase ancora una volta dai fan di un rapper. Questa volta a far uscire di casa almeno 500 ragazzi è stato Andrea Arrigoni, meglio conosciuto come Shiva. Milanese classe ...