Gruppo Lube | vola il fatturato | ' Nel 2022 segnali incoraggianti' Il 2021 si è chiuso con un +24% e 50 nuovi store aperti

(Di venerdì 13 maggio 2022) TREIA - All'indomani della bellissima vittoria dello scudetto in serie A1 della squadra di volley che porta il suo nome, per ildi Treia si registra un altro risultato degno di nota. Non ...

TREIA - All'indomani della bellissima vittoria dello scudetto in serie A1 della squadra di volley che porta il suo nome, per il Gruppo Lube di Treia si registra un altro risultato degno di nota. Non sportivo, stavolta, ma aziendale. Il fatturato di fine anno 2021 del Gruppo Lube, con i suoi brand Cucine Lube e Creo Kitchens, è quindi, al patron Luciano Sileoni, all'amministratore delegato Fabio Giulianelli e alla presidentessa della Lube Volley Simona Sileoni, a tutto lo staff, coach Blengini e giocatori. Civitanova ha vinto la finale con Perugia dopo essere stata sotto 2-0 nella serie di semifinale con Trento. «In quel momento ci avevano dato tutti per morti, invece noi ci siamo guardati negli occhi e ...