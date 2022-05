Gotham Knights, è il momento di fare conoscenza con Nightwing e Cappuccio Rosso – VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Gotham City e i suoi personaggi (perlopiù notturni) torneranno al più presto sulle console di nuova generazione grazie a una nuova versione del gioco action RPG Gotham Knights. Ma stavolta ci sarà qualche sorpresa in più: si conosceranno anche due nuovi personaggi, di cui è già possibile vedere il gameplay. Gotham Knights presto sulle console next gen – Adobe StockSviluppato da Warner Bros. Games Montréal, Gotham Knights uscirà il prossimo autunno per le console PS5, Xbox Series XS e PC, mentre saranno lasciate fuori dalla distribuzione la PS4 e Xbox One. Ma il VIDEO che mostra il gameplay di due personaggi giocabili, Nightwing e Cappuccio Rosso, è già visionabile. Dal ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)City e i suoi personaggi (perlopiù notturni) torneranno al più presto sulle console di nuova generazione grazie a una nuova versione del gioco action RPG. Ma stavolta ci sarà qualche sorpresa in più: si conosceranno anche due nuovi personaggi, di cui è già possibile vedere il gameplay.presto sulle console next gen – Adobe StockSviluppato da Warner Bros. Games Montréal,uscirà il prossimo autunno per le console PS5, Xbox Series XS e PC, mentre saranno lasciate fuori dalla distribuzione la PS4 e Xbox One. Ma ilche mostra il gameplay di due personaggi giocabili,, è già visionabile. Dal ...

Advertising

comicus_it : Dopo le numerose cancellazioni, fra cui quelle di Batwoman, DC’s Legends of Tomorrow e Naomi, The CW annuncia 3 nuo… - Screenweek : #TheCW ha ordinato la produzione di #GothamKnights #TheWinchesters e #WalkerIndependence ma ha cancellato #Naomi e… - cinespression : #GothamKnights: la #TheCW ordina un'intera stagione della nuova serie #DC - comingsoonit : #Supernatural torna in tv, o quasi. Ordinata #TheWinchesters, spin-off prequel sui genitori di Dean e Sam. In arriv… - UniMoviesBlog : #GothamKnights ha ricevuto il via libera... la serie tv si farà! -