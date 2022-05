Genova, 16enne muore travolto da un treno merci in stazione (Di venerdì 13 maggio 2022) commenta Tragedia alla stazione ferroviaria di Genova Voltri. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un treno merci in transito, morendo praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 13 maggio 2022) commenta Tragedia allaferroviaria diVoltri. Un ragazzo di 16 anni è statoda unin transito, morendo praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli ...

Advertising

serenel14278447 : 'GENOVA Attraversa i binari e non si accorge dell’arrivo del treno, morto 16enne di Redazione Cronache' - infoitinterno : A Genova un 16enne muore travolto da un treno merci in stazione - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Genova, 16enne muore travolto da un treno merci in stazione #GENOVA - MediasetTgcom24 : Genova, 16enne muore travolto da un treno merci in stazione #GENOVA - interrisnews : Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria -