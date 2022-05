Dania Mondini: “Per punirmi mi hanno messo in stanza con un collega che soffre di flatulenza” (Di venerdì 13 maggio 2022) Dania Mondini, la conduttrice Tg1 sporge denuncia e la procura procede contro cinque giornalisti dirigenti. Sono Indagati per stalking i vicedirettori Rai. Il pm ha aperto un fascicolo per stalking mettendo nel mirino cinque dirigenti e giornalisti Per punirla l’hanno messa in stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni, è questo è ciò che ritiene ed ha dichiarato la conduttrice del Tg1 Dania Mondini. La giornalista ha denunciato i suoi superiori e il caso è finito in procura, a Roma. Mondini avrebbe avuto delle frizioni con questi importanti colleghi all’interno della redazione del telegiornale di Rai 1. I cinque, secondo la ricostruzione della cronista, per ridimensionare la giornalista avrebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022), la conduttrice Tg1 sporge denuncia e la procura procede contro cinque giornalisti dirigenti. Sono Indagati per stalking i vicedirettori Rai. Il pm ha aperto un fascicolo per stalking mettendo nel mirino cinque dirigenti e giornalisti Per punirla l’messa incon unche ha problemi died eruttazioni, è questo è ciò che ritiene ed ha dichiarato la conduttrice del Tg1. La giornalista ha denunciato i suoi superiori e il caso è finito in procura, a Roma.avrebbe avuto delle frizioni con questi importanti colleghi all’interno della redazione del telegiornale di Rai 1. I cinque, secondo la ricostruzione della cronista, per ridimensionare la giornalista avrebbero ...

Advertising

petergomezblog : Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di fla… - Corriere : Bufera in casa Rai - edonis28 : Dania Mondini, giornalista Rai, denuncia: «Costretta in stanza con collega affetto da flatulenza»-… - Peter_Triscio : RT @Corriere: Bufera in casa Rai - GioFastidioso : RT @semprevane: @GioFastidioso Dania Mondini, io ti stimo ma tu non li fai i piritini? Certo che con che porci bisogna stare per lavorare?… -