Da Conte stop alle armi all'Ucraina: "No al quarto invio". E su Draghi: "Lo sostengo più di tutti" (Di venerdì 13 maggio 2022) Il debutto di Giuseppe Conte davanti alla stampa estera nelle vesti di leader del M5s termina con l'applauso dei giornalisti accreditati per come gestì la pandemia. A invocarlo è una cronista russa dell'agenzia Tass. L'ex premier parla due ore. Dice che non bisogna guardare ai sondaggi perché risaliranno. Rivendica per i grillini la presidenza della commissione Esteri. Avverte soprattutto il governo Draghi a proposito dell'invio di armi all'Ucraina: "Siamo al terzo decreto, poi l'Italia dovrà essere in prima fila per promuovere la pace". Come dire: il M5s non ci starà a un quarto aiuto militare. Allo stesso tempo Conte, suscitando un certo brusio in sale, giura di essere il leader che nella maggioranza "lavora più di tutti per rafforzare il ruolo del ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il debutto di Giuseppedavanti alla stampa estera nelle vesti di leader del M5s termina con l'applauso dei giornalisti accreditati per come gestì la pandemia. A invocarlo è una cronista russa dell'agenzia Tass. L'ex premier parla due ore. Dice che non bisogna guardare ai sondaggi perché risaliranno. Rivendica per i grillini la presidenza della commissione Esteri. Avverte soprattutto il governoa proposito dell'diall': "Siamo al terzo decreto, poi l'Italia dovrà essere in prima fila per promuovere la pace". Come dire: il M5s non ci starà a unaiuto militare. Allo stesso tempo, suscitando un certo brusio in sale, giura di essere il leader che nella maggioranza "lavora più diper rafforzare il ruolo del ...

