Cortesie per gli ospiti, Roberto Valbuzzi è papà bis: 'Ciao bello' IL POST (Di venerdì 13 maggio 2022) papà bis . Roberto Valbuzzi , lo chef di Cortesie per gli ospiti è per la seconda volta padre, di un maschietto. Ad annunciarlo è stato lui stesso pubblicando una foto su Instagram , in cui mostra il ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022)bis ., lo chef diper gliè per la seconda volta padre, di un maschietto. Ad annunciarlo è stato lui stesso pubblicando una foto su Instagram , in cui mostra il ...

Advertising

FBiasin : “La vincete voi”. “Ma va, è chiaramente vostra”. “Figurati, complimenti a voi”. “Per carità, dopo di voi”. Fintiss… - Antonellagenn14 : Tomma non siamo a cortesie per gli ospiti. Possono apparecchiare anche non correttamente. #QuestaECasaMia - Claudia08301771 : RT @quellodeigatti: a me comunque questa casa mi pare di averla già vista in una puntata di cortesie per gli ospiti #questaecasamia - quellodeigatti : a me comunque questa casa mi pare di averla già vista in una puntata di cortesie per gli ospiti #questaecasamia - LINDACHIFFON : appena ricordato dell’esistenza di diego di cortesie per gli ospiti -