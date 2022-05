Bono scrive la sua autobiografia attraverso le più grandi canzoni degli U2 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ecco la copertina dell’autobiografia di Bono, intitolata Surrender: 40 songs, one story. Il libro, che ripercorre la vita del cantante irlandese attraverso 40 brani degli U2 arriverà a novembre. Ma ecco cosa ha spiegato il frontman. Foto Ansa Cominciate a prepararvi riascoltato tutta la discografia degli U2. Perché Bono, cantante, leader e volto della celebre band irlandese sta per dare alle stampe la sua autobiografia. Uscirà a novembre Surrender: 40 Songs, One Story. Che tradotto, suona più o meno come: Arrendersi: 40 canzoni, una storia. Ovvero il racconto della vita di Paul Hewson, questo il suo vero nome, attraverso le più famose e importanti canzoni del gruppo. Il riferimento, non casuale, alla guerra Già il ... Leggi su amica (Di venerdì 13 maggio 2022) Ecco la copertina dell’di, intitolata Surrender: 40 songs, one story. Il libro, che ripercorre la vita del cantante irlandese40 braniU2 arriverà a novembre. Ma ecco cosa ha spiegato il frontman. Foto Ansa Cominciate a prepararvi riascoltato tutta la discografiaU2. Perché, cantante, leader e volto della celebre band irlandese sta per dare alle stampe la sua. Uscirà a novembre Surrender: 40 Songs, One Story. Che tradotto, suona più o meno come: Arrendersi: 40, una storia. Ovvero il racconto della vita di Paul Hewson, questo il suo vero nome,le più famose e importantidel gruppo. Il riferimento, non casuale, alla guerra Già il ...

