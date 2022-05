Bicincittà torna domenica prossima in 41 città

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma –, manifestazione nazionale Uisp,15 maggio in 41vestendo i colori arcobaleno della pace e quelli green perpiù vivibili, dopo due anni di interruzione. “Parlare di rispetto ambientale, resilienza e sviluppo sostenibile significa mettere la bicicletta al centro dei nostri progetti di vita e delle green city nelle quali vogliamo vivere – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – conchiediamo al governo e alle amministrazioni cittadine più sicurezza stradale, rispetto per i ciclisti, la realizzazione di nuove piste ciclabili e scelte chiare per puntare sulla bici come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile”. La carovana di ...