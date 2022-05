ATP Roma 2022: i quarti di finale. Sinner all’esame di greco con Tsitsipas. Djokovic attende Auger-Aliassime (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ il giorno dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2022. Per la prima volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto questo punto del torneo e quest’oggi l’altoatesino se la vedrà con Stefanos Tsitsipas. Nei quattro precedenti con il greco, due si sono giocati proprio a Roma, con una vittoria a testa, ma soprattutto Sinner vuole vendicare la brutta sconfitta patita agli ultimi Australian Open sempre nei quarti, con Tsitsipas che si impose in tre set in maniera molto netta. E’ un Sinner reduce da due partite non scintillanti nel gioco, ma che comunque lo hanno visto portare a casa una vittoria. Ieri ha piegato in due set il serbo Filip Krajinovic e hanno stupito soprattutto i 13 ace. ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ il giorno deidiagli Internazionali d’Italia. Per la prima volta in carriera Jannikha raggiunto questo punto del torneo e quest’oggi l’altoatesino se la vedrà con Stefanos. Nei quattro precedenti con il, due si sono giocati proprio a, con una vittoria a testa, ma soprattuttovuole vendicare la brutta sconfitta patita agli ultimi Australian Open sempre nei, conche si impose in tre set in maniera molto netta. E’ unreduce da due partite non scintillanti nel gioco, ma che comunque lo hanno visto portare a casa una vittoria. Ieri ha piegato in due set il serbo Filip Krajinovic e hanno stupito soprattutto i 13 ace. ...

Advertising

tvdellosport : #SINNER VINCE E VOLA AI QUARTI ?? Jannik Sinner vince in due set 6-2 7-6 contro Filip #Krajinovic e conquista per l… - Eurosport_IT : Jannik centra per la prima volta in carriera i quarti degli Internazionali d'Italia ?????? #Sinner | #IBI22 |… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - RassegnaZampa : #Tennis Sinner, bello di giorno: supera Krajinovic ed è per la prima volta ai quarti di Roma - paoloangeloRF : ATP/WTA Roma, il programma di venerdì 13: Sinner vs Tsitsipas all’ora di pranzo, Djokovic in serata… -