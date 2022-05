Alberto Del Rio torna a far discutere, quasi cacciato da uno show in Messico per grave ritardo (Di venerdì 13 maggio 2022) Alberto Del Rio è certamente una figura controversa. Dopo il suo addio alla WWE ci sono state numerose occasioni in cui l’ex campione del mondo ha fatto parlare di se in modo non propriamente positivo. Dalle gravi accuse di violenze sessuali -poi ritirate- alle sanguinose liti col fratello fino alle accuse di Paige e dei suoi fratelli. Dal Messico arriva oggi un nuovo capitolo della travagliata carriera di “El Patron”. L’ex WWE era atteso da uno show della KAOZ lo scorso 7 maggio a Monterrey. Ad Alberto sarebbe stato detto di arrivare all’arena entro le 15:00, ma alla fine si è presentato 2 ore dopo. L’organizzatore Alonso Botello avrebbe detto alla sicurezza di non far entrare Alberto negli spogliatoi perché non era arrivato in tempo. Il fratello di Alberto, El Hijo de ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 13 maggio 2022)Del Rio è certamente una figura controversa. Dopo il suo addio alla WWE ci sono state numerose occasioni in cui l’ex campione del mondo ha fatto parlare di se in modo non propriamente positivo. Dalle gravi accuse di violenze sessuali -poi ritirate- alle sanguinose liti col fratello fino alle accuse di Paige e dei suoi fratelli. Dalarriva oggi un nuovo capitolo della travagliata carriera di “El Patron”. L’ex WWE era atteso da unodella KAOZ lo scorso 7 maggio a Monterrey. Adsarebbe stato detto di arrivare all’arena entro le 15:00, ma alla fine si è presentato 2 ore dopo. L’organizzatore Alonso Botello avrebbe detto alla sicurezza di non far entrarenegli spogliatoi perché non era arrivato in tempo. Il fratello di, El Hijo de ...

