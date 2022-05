Zeman: “La Roma è in finale in una competizione di basso livello. Mourinho? Preferisco Italiano” (Di giovedì 12 maggio 2022) Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1, Zdenek Zeman, tecnico boemo del Foggia che oggi compie 75 anni, ha parlato a tutto tondo lanciando anche alcune frecciate. Di seguito il suo invervento: “Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno del livello di quella coppa, che è molto basso. L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, a me piace molto, più di Mourinho”. LE PAROLE DI Mourinho SU Zeman Poi ha parlato della finale di Coppa Italia: “La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione è troppa difesa. Il gol di Vlahovic è stata una azione in verticale, ma una rondine non fa ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1, Zdenek, tecnico boemo del Foggia che oggi compie 75 anni, ha parlato a tutto tondo lanciando anche alcune frecciate. Di seguito il suo invervento: “ha portato laindi Conference League? È un segno deldi quella coppa, che è molto. L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo, a me piace molto, più di”. LE PAROLE DISUPoi ha parlato delladi Coppa Italia: “La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione è troppa difesa. Il gol di Vlahovic è stata una azione in verticale, ma una rondine non fa ...

