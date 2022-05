Venne aggredito a settembre a Ponte Mammolo, trovato secondo responsabile (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Il 7 settembre scorso, presso il bar che si trova nella stazione di Ponte Mammolo della stazione della metro B, un cittadino afgano di 36 anni era stato oggetto di una feroce aggressione. L’uomo stava acquistando una birra quando è stato prima spintonato e tirato per un orecchio da un 42enne romano, e poi ingiuriato. Un altro uomo si era avvicinato e aveva colpito in pieno volto lo straniero con un violentissimo pugno. La vittima, una volta caduta rovinosamente a terra, era stata colpita con brutalità dal 42enne per oltre venti minuti con pugni e calci sulla testa e sul volto. In tale fase, il secondo aggressore, che dopo il pugno si era allontanato, è tornato al bar per acquistare delle sigarette e, non curandosi minimamente dell’aggressione ancora in atto, si era allontanato. Grazie alle chiamate di alcuni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Il 7scorso, presso il bar che si trova nella stazione didella stazione della metro B, un cittadino afgano di 36 anni era stato oggetto di una feroce aggressione. L’uomo stava acquistando una birra quando è stato prima spintonato e tirato per un orecchio da un 42enne romano, e poi ingiuriato. Un altro uomo si era avvicinato e aveva colpito in pieno volto lo straniero con un violentissimo pugno. La vittima, una volta caduta rovinosamente a terra, era stata colpita con brutalità dal 42enne per oltre venti minuti con pugni e calci sulla testa e sul volto. In tale fase, ilaggressore, che dopo il pugno si era allontanato, è tornato al bar per acquistare delle sigarette e, non curandosi minimamente dell’aggressione ancora in atto, si era allontanato. Grazie alle chiamate di alcuni ...

