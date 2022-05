Ultime Notizie – Civibank, giurista Pisaneschi: “Opa Sparkasse ripropone problema su ruolo fondazioni” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Può una banca controllata da una fondazione bancaria acquisire il controllo di un’altra banca a seguito d’un’Opa? Il caso dell’offerta della Cassa di Risparmio di Bolzano, controllata dall’omonima Fondazione, che acquisirebbe il controllo indiretto di Banca di Cividale, ripropone un problema che pareva superato”. E’ il professore Andrea Pisaneschi, Ordinario di diritto costituzionale Università di Siena, a intervenire così sulla questione dell’Opa di Sparkasse su Civibank a seguito dell’interrogazione di Elio Lanutti e Luisa Angrisani, depositata ieri in Senato. “La riforma cosiddetta “Amato” del 1990 e la cosiddetta “Ciampi” del 1999 – premette Pisaneschi – imposero, prima, la separazione tra l’ente conferente e la banca conferitaria e, poi, la dismissione delle partecipazioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Può una banca controllata da una fondazione bancaria acquisire il controllo di un’altra banca a seguito d’un’Opa? Il caso dell’offerta della Cassa di Risparmio di Bolzano, controllata dall’omonima Fondazione, che acquisirebbe il controllo indiretto di Banca di Cividale,unche pareva superato”. E’ il professore Andrea, Ordinario di diritto costituzionale Università di Siena, a intervenire così sulla questione dell’Opa disua seguito dell’interrogazione di Elio Lanutti e Luisa Angrisani, depositata ieri in Senato. “La riforma cosiddetta “Amato” del 1990 e la cosiddetta “Ciampi” del 1999 – premette– imposero, prima, la separazione tra l’ente conferente e la banca conferitaria e, poi, la dismissione delle partecipazioni ...

