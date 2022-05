Senato, il 5 stelle Gianluca Ferrara rinuncia a candidarsi per guidare la commissione Esteri: “Contro di me macchina del fango” (Di giovedì 12 maggio 2022) Bruciato ancora prima di arrivare al voto. Il candidato 5 stelle per la presidenza della commissione Esteri Gianluca Ferrara ha deciso di ritirarsi dalla corsa. “Nel rispetto dei valori del M5s che non brama a poltrone e per il bene della mia forza politica”, ha dichiarato in una nota, “data la macchina del fango che si è messa in moto nei miei confronti, scelgo di non candidarmi a presidente della commissione Affari Esteri del Senato. Continuerò a svolgere il mio lavoro in commissione con correttezza e senso di responsabilità come ho fatto in questi anni”. Ferrara, eletto nel 2018 nella circoscrizione Toscana e già capogruppo M5s in commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Bruciato ancora prima di arrivare al voto. Il candidato 5per la presidenza dellaha deciso di ritirarsi dalla corsa. “Nel rispetto dei valori del M5s che non brama a poltrone e per il bene della mia forza politica”, ha dichiarato in una nota, “data ladelche si è messa in moto nei miei confronti, scelgo di non candidarmi a presidente dellaAffaridel. Continuerò a svolgere il mio lavoro incon correttezza e senso di responsabilità come ho fatto in questi anni”., eletto nel 2018 nella circoscrizione Toscana e già capogruppo M5s in...

Advertising

Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle è impegnato su questi due fronti. Ieri in commissione Lavoro al Senato è ripresa la discussio… - Mov5Stelle : ??Leggi qui l'intervista integrale del Corriere della Sera a @MariaDomenicaC4, portavoce MoVimento 5 Stelle al Senat… - roberto72764315 : RT @Mov5Stelle: Il Movimento 5 Stelle è impegnato su questi due fronti. Ieri in commissione Lavoro al Senato è ripresa la discussione del n… - bovio_lucia : RT @Mov5Stelle: Il Movimento 5 Stelle è impegnato su questi due fronti. Ieri in commissione Lavoro al Senato è ripresa la discussione del n… - AntonelloDicio1 : RT @Mov5Stelle: Il Movimento 5 Stelle è impegnato su questi due fronti. Ieri in commissione Lavoro al Senato è ripresa la discussione del n… -