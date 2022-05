Saverio Riccelli | quanto guadagna il tiktoker pastore? La cifra è folle

(Di giovedì 12 maggio 2022) Con il suo tormentone e la sua capra Manuè,è diventata la vera star di TikTok del momento. Eccoal mese ilcon i suoi video. TikTok ha inaugurato una nuova generazione di star digitali. Si tratta principalmente di ragazzi che appartengono ai millennials e alla Gen Z. Molti di loro sono riusciti a trasformare un hobby divertente ad una vera e propria attività lavorativa. Questo è il caso delcalabrese che, in poco tempo, è diventato uno dei volti simbolo del social. È probabile che se hai più di 30 anni non hai mai sentito parlare di TikTok, o anche del suo predecessore Musical.ly. Tuttavia, se sei un adolescente è molto probabile che non solo tu abbia sentito parlare del social, ma che tu abbia un account. Come con ...

Dalle stalle alle stelle attraverso i social, con milioni di visualizzazioni dei suoi video tormentoni e una simpatia travolgente: è una parte della storia di, e ora scopriamo di più...è un pastore diventato star di TikTok all'età di 28 anni, praticamente per caso, con i suoi video insieme a Manuè , una delle capre della ...Tanti anche gli ospiti presenti, Pippo Pelo, Don Patrizio Coppola e il tiktoker. "School Movie per me è un momento imperdibile, una tappa che mi rigenera e mi riempie di energia pura"...Tanti anche gli ospiti presenti, Pippo Pelo, Don Patrizio Coppola e il tiktoker Saverio Riccelli. “School Movie per me è un momento imperdibile, una tappa che mi rigenera e mi riempie di energia pura” ...Dalla campagna al successo sul web con il suo curioso mondo: scopriamo chi è Saverio Riccelli, pastore diventato star su TikTok ...