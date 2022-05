"Sanzioni al patriarca Kirill? L'Ue non può scomunicare nessuno" (Di giovedì 12 maggio 2022) Il monito dell'ex presidente del Senato: "C'è il rischio di trasformare una guerra di conquista in una guerra di religione. Non ce n'è bisogno e aggrava la situazione" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Il monito dell'ex presidente del Senato: "C'è il rischio di trasformare una guerra di conquista in una guerra di religione. Non ce n'è bisogno e aggrava la situazione"

Advertising

fattoquotidiano : CONTRO IL PATRIARCA KIRILL È la prima volta che la Commissione europea propone di sanzionare un’autorità religiosa - LaStampa : L’oro di Kirill, il patriarca russo tra ville e soldi: 4 miliardi di patrimonio nel mirino delle sanzioni Ue - agorarai : Cresce l’attesa per il sesto pacchetto di sanzioni verso gli oligarchi. Oggi #agoraextra riparte dall’analisi di un… - Controcorrentv : Il patriarca russo fedelissimo di Putin rischia di finire nel sesto pacchetto di sanzioni #Controcorrente - Baldino76880106 : Sanzioni al patriarca Kirill, lo storico Cardini: 'come siamo caduti in basso, continuiamo a farci del male se non… -