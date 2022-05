Running, torna la 100km del Passatore: il via sabato 21 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) La 100 km del Passatore torna dopo due anni di stop forzato causa Covid-19 al tradizionale circuito che collega Firenze a Faenza. La 48esima edizione dell’ultramaratona più bella al mondo, è stata presentata oggi nella sala Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze. Il Passatore, anche quest’anno denominato “Le vie del Sangiovese”, scatterà sabato 21 maggio alle ore 15.00 da Piazza del Duomo a Firenze. Sono oltre 3200 gli iscritti alla corsa, tra cui più di 500 donne, un migliaio di esordienti. Per quanto riguarda la provenienza, 420 sono toscani (dei quali oltre 185 fiorentini), circa 400 emiliano romagnoli (di cui oltre 130 faentini) e 43 arrivano da 26 nazioni straniere. Non sarà al via il vincitore dell’ultima edizione del Passatore (2019), Marco Menegardi. Ci sarà invece, notizia ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) La 100 km deldopo due anni di stop forzato causa Covid-19 al tradizionale circuito che collega Firenze a Faenza. La 48esima edizione dell’ultramaratona più bella al mondo, è stata presentata oggi nella sala Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze. Il, anche quest’anno denominato “Le vie del Sangiovese”, scatterà21alle ore 15.00 da Piazza del Duomo a Firenze. Sono oltre 3200 gli iscritti alla corsa, tra cui più di 500 donne, un migliaio di esordienti. Per quanto riguarda la provenienza, 420 sono toscani (dei quali oltre 185 fiorentini), circa 400 emiliano romagnoli (di cui oltre 130 faentini) e 43 arrivano da 26 nazioni straniere. Non sarà al via il vincitore dell’ultima edizione del(2019), Marco Menegardi. Ci sarà invece, notizia ...

