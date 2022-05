(Di giovedì 12 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista: è stato l’ultimo capitano del Napoli prima di Lorenzo Insigne, che domenica giocherà la sua ultima partita al Maradona. Racconta quando ha visto giocare Insigne per la prima volta. «Credo fosse il 2007, in mezzo alla settimana la prima squadra, appena promossa in A, faceva una partitella contro una delle nostre formazioni giovanili. Arriva uno spiovente altissimo e vedo un ragazzino degli Allievi nazionali che senza problemi, toccando di esterno, mette quella palla a terra e la gioca. Mi giro verso l’allora responsabile delle giovanili Peppe Santoro e gli chiedo: “chi è sto fenomeno?”. Lui con gli occhi che gli brillano risponde: “Lorenzo Insigne, è un nostro gioiellino”. Ecco come ho conosciuto l’attuale capitano del Napoli». Il loro rapporto, dice, è sempre stato splendido. «Perché a noi ...

Advertising

napolista : Paolo #Cannavaro: «A noi napoletani il pubblico non perdona nulla, devi lavorarci tanto mentalmente» Alla Gazzetta… - NickZaccaria10 : Conte, Deschamps, Zidane, Paolo Sousa, Tudor, Gattuso, Pirlo, F. Inzaghi, Pecchia, Carrera, Grosso, Cannavaro ...… - picodepaperis : @expoar95 Cristian Maggio (ci metto anche chi ha giocato nel Napoli), Paolo Cannavaro, Antonio Di Natale, Salvatore… - 1Partenopea : @expoar95 Gianfranco Zola Paolo Cannavaro Andrea Carnevale Marek Hamsik (quando si ritirerà) Gianluca Grava - Partenope731 : @expoar95 Meglio Paolo Cannavaro, è più tifoso e napoletano del fratello -

IlNapolista

Enrico Fedele , ex procuratore degli ex difensori del Napoli Fabio e, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero sul Napoli di Aurelio De Laurentiis . Fedele su De Laurentiis Queste le parole di Enrico Fedele sul presidente del ...L'ITALIA - 'Avevo 20 anni, mi ero fatto crescere i capelli lunghi, volevo essere comeo ... c'era una persona che mancava al club, e quella persona si è rivelata essereMaldini. È un ... Paolo Cannavaro: «A noi napoletani il pubblico non perdona nulla, devi lavorarci tanto mentalmente» - ilNapolista L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela nel dettaglio cosa accadrà domenica per l'addio al Napoli di Lorenzo Insigne ...Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli: "Chi è il responsabile di questa caduta nelle ultime giornate C'è stata una ...