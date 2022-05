"Non si aspetta così tanto...": la frase di Perisic dopo la vittoria che gela i tifosi dell'Inter (Di giovedì 12 maggio 2022) Ivan Perisic, l'uomo per eccellenza del trionfo di Coppa Italia ma anche di un'Intera stagione. Di anni ne ha 33, ma il centrocampista croato di Spalato viaggia ancora sulla fascia che è una meraviglia. E nonostante sia tra i più vecchi della rosa, copre un ruolo usurante che lo costringe a corse e rincorse di 60 metri, risultando comunque sempre devastante e decisivo in fase offensiva. E all'Olimpico contro la Juve di Massimiliano Allegri, ha indirizzato la gara verso la sua squadra con addirittura una doppietta durante i tempi supplementari. Vincendo, di fatto, il duello contro lo juventino Juan Cuadrado. Perisic: “Il rinnovo? Con i giocatori importanti non si aspetta così tanto” E ora Perisic è a nove gol in stagione, ai quali vanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ivan, l'uomo per eccellenza del trionfo di Coppa Italia ma anche di un'a stagione. Di anni ne ha 33, ma il centrocampista croato di Spalato viaggia ancora sulla fascia che è una meraviglia. E nonostante sia tra i più vecchia rosa, copre un ruolo usurante che lo costringe a corse e rincorse di 60 metri, risultando comunque sempre devastante e decisivo in fase offensiva. E all'Olimpico contro la Juve di Massimiliano Allegri, ha indirizzato la gara verso la sua squadra con addirittura una doppietta durante i tempi supplementari. Vincendo, di fatto, il duello contro lo juventino Juan Cuadrado.: “Il rinnovo? Con i giocatori importanti non si” E oraè a nove gol in stagione, ai quali vanno ...

