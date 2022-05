MotoGP GP Francia 2022 | Quartararo | “Correre in casa è speciale | ma che stress”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) “E’vivere il Gran Premio di, darò il mio meglio, anche se una gara inpuò dare più pressione e. Cercherò di prenderlo con un weekend normale”. Lo ha detto il pilota della Yamaha, Fabio, in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio didisulla pista di Le Mans: “Rivincita con Bagnaia? Difficile sapere chi potrà prevalere, è una pista diversa rispetto a Jerez, è importante lavorare come al solito, lavorare bene al venerdì, cercare di essere già al sicuro per il Q2 e trovare ottime gomme per la gara – ha aggiunto El Diablo – Addio Suzuki? Se restassi in Yamaha per l’anno prossimo, non sarebbe un problema se ci fossero soltanto due moto. Al momento fatichiamo a comparare i dati tra noi e il secondo ...