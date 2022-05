Milan | accadde oggi | quindicesimo Scudetto conquistato | VIDEO

(Di giovedì 12 maggio 2022) Esattamente 26 anni fa ilvinceva il 15esimo titolo nazionale, mentre ora lotta per vincere il ventesimo. Ecco ilpubblicato su Twitter dalla società: "Goleada a San Siro: la festaè completa".

...e Inter sono stati più forti del Napoli sul campo . Nessuno dei due ha precisato che cosa è ... Sembra irripetibile il massiccio arrivo di ottimi giocatori comecon Benitez. Quali saranno ...... dimenticando ciò chein quell'ultima giornata del campionato 1981 - 82: la situazione era ... poiché il pareggio avrebbe condannato il(in vantaggio 2 - 3 a Cesena) alla retrocessione. E ... Milan, accadde oggi: Baresi esordisce in rossonero Penso semplicemente che lui sia un ragazzo umile e che sappia di essere nella prima fase di un percorso. Parole che dette dal Capitano del Milan di Sacchi prima e di Capello poi fanno la differenza. 6 ...Hellas-Milan: uno spettacolo in campo, «un incubo per noi tifosi ospiti dentro e fuori il Bentegodi». Al rientro da Verona i milanisti parlano di una «trasferta da incubo» e denunciano «insulti, minac ...