Maurizio Costanzo irriconoscibile: “È una vergogna”, da lui non ce lo saremmo mai aspettato [VIDEO] (Di giovedì 12 maggio 2022) Scoppia lo scandalo dopo il siparietto al Maurizio Costanzo Show: la denuncia arriva forte e chiara dal pubblico del programma. Maurizio Costanzo (fonte youtube)Lo storico “Maurizio Costanzo Show” è tornato in pompa magna a colorale il palinsesto della seconda serata di Canale 5. L’attempato anchorman si circonda ogni mercoledì di ospiti prestigiosi, e l’ultima puntata del talk-show non ha fatto eccezione. Il conduttore ha dato vita ad un inatteso siparietto, coinvolgendo due ex volti del “GF Vip“: il suo intervento, e le successive repliche, però, hanno fomentato reazioni rabbiose sui social, vediamo perché. Manuel Bortuzzo e la battuta su Lulù Selassiè: Maurizio Costanzo finisce sulla graticola Manuel Bortuzzo e Aldo Montano (fonte ... Leggi su ck12 (Di giovedì 12 maggio 2022) Scoppia lo scandalo dopo il siparietto alShow: la denuncia arriva forte e chiara dal pubblico del programma.(fonte youtube)Lo storico “Show” è tornato in pompa magna a colorale il palinsesto della seconda serata di Canale 5. L’attempato anchorman si circonda ogni mercoledì di ospiti prestigiosi, e l’ultima puntata del talk-show non ha fatto eccezione. Il conduttore ha dato vita ad un inatteso siparietto, coinvolgendo due ex volti del “GF Vip“: il suo intervento, e le successive repliche, però, hanno fomentato reazioni rabbiose sui social, vediamo perché. Manuel Bortuzzo e la battuta su Lulù Selassiè:finisce sulla graticola Manuel Bortuzzo e Aldo Montano (fonte ...

vipdietroloshow : Il nuotatore italiano Manuel Bortuzzo parla di Lucrezia nel programma Maurizio Costanzo Show!!!??#ManuelBortuzzo… - 1DMarty_me : RT @rosalbacianc: Aldo montano hai 40 anni!! Non sei né un adolescente come manuel bortuzzo né una persona anziana come Maurizio Costanzo!!… - robertaqueraldi : RT @sonounafatina_: Imbarazzante Maurizio Costanzo che fa il gesto delle labbra grandi con le mani. Io mi vergogno per lui, mi vergogno per… - robertaqueraldi : RT @SaraJeruttina: Maurizio Costanzo, grande giornalista anti mafia, che fa partire un applauso mentre prende in giro una ragazza perché è… - robertaqueraldi : RT @nunfacititarzan: Jessica ha appena dissato Maurizio Costanzo LE PALLE INFINTE DI QUESTA FEMMINA #jeru -