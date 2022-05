Lulù colpita ed affondata in diretta TV: Manuel Bortuzzo e Aldo Montano se la ridono (Di giovedì 12 maggio 2022) Un brutto teatrino in diretta TV con al centro Lulù Selassié che non era presente al momento delle battutine: cos’è successo La storia tra i due ex gieffini è ormai naufragata, ma il modo in cui la stanno affrontando è letteralmente differente. In particolare, il nuotatore è tornato a parlare del loro rapporto in diretta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Un brutto teatrino inTV con al centroSelassié che non era presente al momento delle battutine: cos’è successo La storia tra i due ex gieffini è ormai naufragata, ma il modo in cui la stanno affrontando è letteralmente differente. In particolare, il nuotatore è tornato a parlare del loro rapporto inL'articolo proviene da Inews24.it.

Angela88340035 : @LGrullita Esatto,mi dispiace da una parte perché si sta rovinando da solo,ma in questo momento seppure lo voglio b… - Frances81076218 : @dancer83tp Perche' uno perche' invalido puo' fare del male alla gente e poi anche lulu ha i suoi dolori e fragilit… - marianna_mela : RT @franci9723: Perchè non si parla anche delle fragilità di Lulú? Lei che in passato ha detto di aver sofferto tante volte per dei ragazzi… - annacrisante2 : RT @franci9723: Perchè non si parla anche delle fragilità di Lulú? Lei che in passato ha detto di aver sofferto tante volte per dei ragazzi… - francifairy : Perchè non si parla anche delle fragilità di Lulú? Lei che in passato ha detto di aver sofferto tante volte per dei… -

Soleil Sorge si schiera con Lulù Selassiè/ Il gesto social contro Manuel Bortuzzo ... con affetto un soletto', ha scritto un fan di Soleil che, colpita da tali parole, ha lasciato il proprio like dando a sua volta sostegno alla principessa anche se a distanza. A sua volta, Lulù ha ... Hailey Bieber e l'ictus: 'È stato spaventoso'/ 'Metà faccia bloccata, non parlavo e' La 25enne, lo scorso marzo, è stata colpita da un ictus, episodio che l'ha costretta ad un ricovero ... dedica speciale a Lulù e Jessica/ "Ti proteggerò sempre" Hailey Bieber malattia: il Forame Ovale ... ... con affetto un soletto', ha scritto un fan di Soleil che,da tali parole, ha lasciato il proprio like dando a sua volta sostegno alla principessa anche se a distanza. A sua volta,ha ...La 25enne, lo scorso marzo, è statada un ictus, episodio che l'ha costretta ad un ricovero ... dedica speciale ae Jessica/ "Ti proteggerò sempre" Hailey Bieber malattia: il Forame Ovale ...