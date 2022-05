Letta sempre più comico: “Draghi ha fatto valere la sua voce negli Usa” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Enrico Letta è ufficialmente un comico che per caso si occupa di politica. Non potrebbero essere interpretate in altro modo le sue recenti dichiarazioni, riportate dall’Agenzia Nova. Letta, il comico segretario menestrello Enrico Letta, il comico, il menestrello, il cantastorie. Di sicuro parliamo di un simpaticone, dotato di enorme senso dell’umorismo. D’altronde, già il primo maggio lui e il Pd avevano dato provato di una spiccata tendenza autoironica, quando si sono definiti “il partito del lavoro” (siamo certi che scherzassero, su, “so’ ragazzi” come si suol dire). In un’intervista a Il Foglio, il segretarissimo dà il meglio di sé, parlando del recente viaggio del premier Mario Draghi alla corte di sua dormienza Joe Biden: “Gli europei dovrebbero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Enricoè ufficialmente unche per caso si occupa di politica. Non potrebbero essere interpretate in altro modo le sue recenti dichiarazioni, riportate dall’Agenzia Nova., ilsegretario menestrello Enrico, il, il menestrello, il cantastorie. Di sicuro parliamo di un simpaticone, dotato di enorme senso dell’umorismo. D’altronde, già il primo maggio lui e il Pd avevano dato provato di una spiccata tendenza autoironica, quando si sono definiti “il partito del lavoro” (siamo certi che scherzassero, su, “so’ ragazzi” come si suol dire). In un’intervista a Il Foglio, il segretarissimo dà il meglio di sé, parlando del recente viaggio del premier Marioalla corte di sua dormienza Joe Biden: “Gli europei dovrebbero ...

