Le opere d'arte più ricercate d'Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) Dipinti o sculture di valore inestimabile trafugati dai maggiori musei nazionali o dalle chiese. Un catalogo di bellezze perdute da anni che l'Arma dei carabinieri mostra in esclusiva a Panorama. Raccontando aneddoti e retroscena e i modi in cui si può contrastare il furto di capolavori del passato. La galleria d'arte più grande al mondo ha un catalogo speciale: quello composto dai capolavori rubati, è inedito e aggiornato in tempo reale dai carabinieri che indagano sui furti. Alcuni risolti proprio grazie alle foto degli originali confrontati con quelli trovati sul mercato. Così è stato recuperato anche un «dipinto dimezzato», ovvero la Carica dei bersaglieri di Michele Cammarano, allievo dei fratelli Palizzi e ammiratore di Gustave Courbet, riproposta in versione ridotta, purtroppo solo in pezzi, a partire dal 2014. È noto infatti che i quadri trafugati vengono ...

